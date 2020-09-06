المنتج إيهاب طلعت لـ"الخليج 365": "حسن وإيمي اخواتي .. وأزمة نوح انتهت من زمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

ترددت أخبار عن انعقاد جلسة ودية، مؤخرا جمعت بين الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأطراف أزمة مسلسل نوح، المنتج إيهاب طلعت، والفنان حسن الرداد وتم إنهاء كافة المشاكل بينهما.

وأكد المنتج إيهاب طلعت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن التصالح الخاص بمسلسل "نوح" تم من فترة.

وتابع: "تصالحت أنا وحسن الرداد وإيمي سمير غانم من زمان بخصوص مسلسل نوح.. والصلح بيننا كان بإشراف نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والمنتج أحمد السبكي والأستاذ شادي عزايزة".

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وأوضح: "إحنا أخوات كلنا .. وحسن وإيمي إخواتي الصغيرين، والصلح بينا مخدش وقت".

وأضاف المنتج إيهاب طلعت، أنه يثمن الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في النقابة لصالح الصناعة والجهات المنتجة والممثلين، وتذليل العقبات أمام الجميع، والسعي دائما لعدم وجود أي خلافات بين أبناء المهنة الواحدة، قائلا :"رجل محترم ومن الطراز الرفيع والرجل الصح في المكان الصح".

وعن مصير مسلسل "نوح"، أوضح: "لسه هشوف، والموضوع سابق لأوانه".

وعن تكرار التعاون مجددا مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، قال:" إن شاء الله يشرفني أن يكون فيه تعاون مجددا معهما، خلال الفترة القادمة، وسبق أن انتجت مسلسل نيللي وشريهان وحقق نجاحا كبيرا .. وحسن الرداد صنع نجاحات رائعة في أعماله الفنية ".