صيد الكاميرا.. رونالدو بموقف “لا يصح” في المدرجات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 11 دقيقة

اصطادت الكاميرا ،النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موقف “لا يصح ” ، خلال مباراة بلاده مع نظيره الكرواتي ، والذي يعتبر مخالف صريحة للقرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بتعليمات تواجد اللاعبين في مقاعد الاحتياط

لم تتأثر البرتغال، بطلة أوروبا وحاملة اللقب، بغياب كريستيانو رونالدو، إذ فازت 4-1 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم السبت.

وغاب رونالدو، الذي أحرز 99 هدفا دوليا في مسيرته، وكان يحلم بتسجيل الهدف رقم 100، بسبب عدوى في أصابع قدمه، فيما افتقرت كرواتيا لجهود لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش بعدما قرر الاتحاد الوطني عدم استدعائهما قبل انطلاق الموسم الأوروبي.

وكانت المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن مباراة لمنتخب البرتغال منذ نوفمبر 2018.

لكن غياب “الدون” لم يمر مرور الكرام بعدما طاردته العدسات حتى في المدرجات، وتداولت وسائل الإعلام مشهدا طريفا جمعه بفتاة من القائمين على تنظيم المباراة، الذي استضافها ملعب “دراغاو” بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

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فبينما كان نجم يوفنتوس يجلس مسترخيا متابعا لانتصار منتخب بلاده الكاسح، اقتربت الفتاة منه، وانحنت بهدوء، ووجهت إليه طلبا لم يعرف للوهلة الأولى.

لكن رد فعل رونالدو أوضح سريعا ما قالته الفتاة، التي تبين أنها طلبت منه وضع كمامة الوجه الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأظهرت اللقطات أن جميع الجالسين حول رونالدو كانوا ملتزمين بالفعل بوضع الكمامة، باستثناء “صاروخ ماديرا”، الذي ربما نسي وضعه، أو تجاهل الأمر، أو اعتبر أن ما يسري على الجميع لا يسري عليه..!

لكن رونالدو امتثل على الفور، ووضع الكمامة، وإن لم يبد سعيدا بالواقعة أو بطلب الفتاة.