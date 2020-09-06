لميس الحديدي تغادر العربية الحدث

الأحد 6 سبتمبر 2020

أعلنت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، مغادرتها قناة "العربية الحدث"، ووجهت الشكر لكل القائمين عليها والعاملين بها.



وقالت "الحديدي"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، السبت: "شكرًا لقناة الحدث، وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج (القاهرة الآن)".

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وأضافت: "العربية الحدث بكل صدق هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا ليس فقط لما تمتلكه من إمكانات التغطية وأدواتها، ولكن لما تضمه من كوادر صحفية وتليفزيونية تعشق المهنة وتتفانى أن تقدم الأفضل والأكثر دقة لمشاهديها مهما كانت الصعوبات، لكل هؤلاء شكرًا، فخورة إنني كنت واحدة منكم، وشكر متصل لجمهور الحدث الواسع في أرجاء الوطن العربي".

وتابعت: "أغادر الحدث ولا أغادر الأصدقاء فيها، وانتظروني قريبًا في تجربة صحفية وتليفزيونية جديدة، أعود بها للشاشات المحلية وكلي شوق".