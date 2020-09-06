شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفل النجم هانى شاكر بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر حفل غنائي، بدار الأوبرا المصرية في المسرح الكبير يوم الجمعة الموافق 18 من شهر سبتمبر الحالى، ومن المقرر أن يقدم هاني عددا كبيرا من أغانيه الرومانسية والطربية منها "أنا قلبى ليك" و"علّى الضحكاية"، و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى"، و"لسة بتسألى"، و"متهدديش"، و"طاير يا هوى" و"بلدى"، و"مسا النور والهنا"، وغيرها.

من ناحية أخرى، طرح هانى شاكر مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.

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وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا.. ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل. والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎.