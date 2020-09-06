شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى يعلن انتهاءه من كتابة فيلم "بطل روما" لـ أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود البزاوى، لـ"الخليج 365"، إنه انتهى من كتابة سيناريو فيلم "بطل روما"، الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، مشيراً إلى أنه سلم السيناريو كاملا لشركة سينرجى فيلمز المنتجة للعمل، لافتاً إلى أنه لا يعلم موعد البدء فى تحضيرات الفيلم، خاصة أن الشركة مشغولة حالياً بتصوير عدة أفلام وأبرزها فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وفى سياق آخر أكد البزاوى أنه فوجئ الأيام الماضية، بخبر مفاده أنه يستعد لمسلسل جديدة من بطولته يتناول شخصية "سالم" الذى قدمها فى مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، موضحاً أنه لا يعلم شيئاً عن ذلك المشروع، وأن ما حدث هو دردشة حدثت بينه وبين آخرين حول تلك المشروع، لافتاً إلى أنه لا يمنع تقديم الشخصية فى عملا فنياً سواء فيلماً سينمائياً أو درامياً.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة، يستعد لتصوير مسلسله الجديد "عمر الناجى" (حرب طرواده) من 8 حلقات، ومقرر عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ويشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، عباس أبو الحسن، دارين حداد، كاورلين عزمى، وأخرون، تأليف وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.