شكرا لقرائتكم خبر عن يوم واحد تصوير وينتهى محمد لطفى من فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى للفنان محمد لطفى يوم واحد على الانتهاء من تصوير دوره بفيلم "العنكبوت" الذى يشارك فى بطولته مع النجمين أحمد السقا ومنى زكى، وجارى تحديد موعد لإنهاء هذا اليوم.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطيرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وبسبب اسم "العنكبوت" يقع السقا طوال أحداث الفيلم فى مطارد من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، فالسقا طوال أحداث الفيلم تكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، ويسعى الجميع للكشف عن هويته الحقيقية، خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

والفيلم بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف فى الفيلم.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد لطفى في موسم رمضان الماضى، مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، موسيقى تصويرية هشام خرما كما شارك في مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد.