بعد تعرضها لفيضانات.. أحمد أمين :"مصر والسودان بينهما خط بنرسمه بالقلم ونمسحه بالفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

حرص الفنان أحمد أمين، على دعم الشعب السوداني، بعد تعرضه السيول والفيضانات وإعلان الدولة حالة الطواريء.

وكتب أمين، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا : "طول عمر السودان قريبة.. ومصر والسودان امتداد لبعض بفعل الطبيعة.. بينهم خط رصاص بنرسمه بالقلم ونمسحه بالفن اللي مبيفرقش بين مصري وسوداني، وله الموسيقى السوداني وحلاوتها وقربها".

وأضاف : "في السودان دلوقتي تم إعلان حالة الطواريء بسبب السيول والفيضانات اللي اتسببت في وفيات وأصابات وتدمير لأكثر من ١٠٠ ألف بيت... ربنا يحفظ السودان وأهلها.. غمة وتعدي".

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يذكر أن، أحمد أمين، أعلن مؤخرا عن انتهاء تصوير الموسم الثاني من برنامجه" الفاميليا".

"الفاميليا" هو تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وتدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب بينهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.