محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلنت الفنانة مها أحمد، عن نجاتها من الموت بعد تعرضها لحادث سير بسيارتها على طريق الساحل الشمالي أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وكتبت مها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله على كل شيء.. كنت هعمل حادثة فظيعة في طريق الساحل ورب العرش نجاني .. الحمد لله".

يذكر أن، أخر أعمال الفنانة مها أحمد، مسلسل "رسائل"بطولة مي عز الدين وخالد سليم ورامز أمير، وعدد كبير من الفنانين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاتها.. مها أحمد: "كنت هعمل حادثة فظيعة في طريق الساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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