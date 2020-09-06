شريف مدكور يشيد بأداء باسم مغنية في "ثورة الفلاحين".. والأخير يرد

وشارك شريف مدكور محبيه صورة لبوستر العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق مدكور قائلًا: "مسلسل (ثوره الفلاحين) عمل درامي اكثر من ممتاز و باسم مغنية عامل دور حلو قوي و تمثيله عالمي برافو".

ومن جانبه، رد الفنان باسم مغنية على ماكتبه شريف مدكور وشارك المنشور الخاص به معلقًا: "شكرا شريف".

كان مسلسل ثورة الفلاحين قد حظي بنجاح كبير خلال وقت عرضه ومازال يحصد ثمار هذا النجاح حتى الآن