كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شريف مدكور يشيد بأداء باسم مغنية في "ثورة الفلاحين".. والأخير يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد الإعلامي شريف مدكور بأداء الفنان اللبناني باسم مغنية وذلك في مسلسل "ثورة الفلاحين".
وشارك شريف مدكور محبيه صورة لبوستر العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعلق مدكور قائلًا: "مسلسل (ثوره الفلاحين) عمل درامي اكثر من ممتاز و باسم مغنية عامل دور حلو قوي و تمثيله عالمي برافو".
ومن جانبه، رد الفنان باسم مغنية على ماكتبه شريف مدكور وشارك المنشور الخاص به معلقًا: "شكرا شريف".
كان مسلسل ثورة الفلاحين قد حظي بنجاح كبير خلال وقت عرضه ومازال يحصد ثمار هذا النجاح حتى الآن