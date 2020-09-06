بحضور الجمهور.. تفاصيل أول حفل لعمرو دياب بعد أزمة كورونا

الأحد 6 سبتمبر 2020

أعلنت شركة سفن سياحية بالسعودية أن المطرب المصري عمرو دياب سيحيي حفلا فنيا على متن رحلتها الثانية في البحر الأحمر، وذلك في 13 سبتمبر/ أيلول الجاري.



وأوضحت الشركة أن عمرو دياب سيقدم حفلة غنائية على متن السفينة التي تتوقف في أكثر من محطة.

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وعن الحضور وسعر التذكرة، أكدت الشركة أن الرحلة تستغرق 4 أيام، وأن حضور الحفل ضمن تكاليف حجز الرحلة والتي تبدأ من 2800 دولار للشخص الواحد.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر" والتي حققت نجاحا كبيرا، كما أعلنت شركة نتفليكس الأمريكية عن التعاون مع الهضبة في مسلسل درامي مكون من 8 حلقات، ولم تكشف أي تفاصيل عن محتوى القصة وموعد العرض.

ويترقب النقاد والمتخصصون تعاون الهضبة مع نتفليكس، خاصة أنه تحمس لخوض تجربة التمثيل أكثر من مرة ولم يستكمل المشروع، وكان آخر مشروعاته التمثيلية التي تراجع عنها مسلسل بعنوان "الشهرة" الذي يحكى قصة حياته.