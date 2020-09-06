- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - حرص النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر على مشاركة متابعيه عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، بصورة تعود به لبداية حياته.
وظهر أرنولد من خلال الصورة في مصنع الحديد الذي عمل به في بداية حياته وبالتحديد عام 1975.
ونشر أرنولد صورة له وهو يقود دراجته الهوائية من أمام المصنع الذي يبدو عليه بأنه تم أغلاقه منذ فترة طويلة.
وكتب شوارزنيجر صاحب الـ 73 عاما على الصورة التي نشرها: "أحب التوقف في جولاتي بالدرجة للاستمتاع ببعض ذكرياتي الرائعة".
أرنولد
وأضاف: "بعد رحلة طولها 12 ميلاً توقفت أمام مصنع ضخ الحديد الذي عملت به عام 1975، كنت أستمتع بسماع أوزان الحديد بجواري، وأشم رائحة المكان".
وأتم: "أشعر بفخر كبير بالصداقات التي كونتها داخل المصنع، من المهم جداً ان تتذكر من أين أتيت وجميع الأشخاص الذين ساعدوك على طول الطريق".
وكانت عدسات المصورين قد رصدت شوارزنيجر وزوجته ماريا شرايفر قبل أيام أثناء زيارتهم لابنتهما كاثرين بعد أن رزقت بطفلتها الأولى ليلي من زوجها كريس برات في لوس أنجلوس.
كانت هذه تفاصيل خبر عامل في مصنع.. أرنولد شوارزنيجز يعود بالذاكرة 45 عاما للوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.