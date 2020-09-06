عامل في مصنع.. أرنولد شوارزنيجز يعود بالذاكرة 45 عاما للوراء

رنا صلاح الدين - حرص النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر على مشاركة متابعيه عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، بصورة تعود به لبداية حياته.

وظهر أرنولد من خلال الصورة في مصنع الحديد الذي عمل به في بداية حياته وبالتحديد عام 1975.

ونشر أرنولد صورة له وهو يقود دراجته الهوائية من أمام المصنع الذي يبدو عليه بأنه تم أغلاقه منذ فترة طويلة.

وكتب شوارزنيجر صاحب الـ 73 عاما على الصورة التي نشرها: "أحب التوقف في جولاتي بالدرجة للاستمتاع ببعض ذكرياتي الرائعة".

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أرنولد

وأضاف: "بعد رحلة طولها 12 ميلاً توقفت أمام مصنع ضخ الحديد الذي عملت به عام 1975، كنت أستمتع بسماع أوزان الحديد بجواري، وأشم رائحة المكان".

وأتم: "أشعر بفخر كبير بالصداقات التي كونتها داخل المصنع، من المهم جداً ان تتذكر من أين أتيت وجميع الأشخاص الذين ساعدوك على طول الطريق".

وكانت عدسات المصورين قد رصدت شوارزنيجر وزوجته ماريا شرايفر قبل أيام أثناء زيارتهم لابنتهما كاثرين بعد أن رزقت بطفلتها الأولى ليلي من زوجها كريس برات في لوس أنجلوس.