وفاة النجم الألماني بيرول أونيل عن يناهز 59 عاما

رنا صلاح الدين - توفي الفنان الألمانى بيرول أونيل عن عمر ناهز 59 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
وكان يحارب بيرول أونيل السرطان ودخل إثر ذلك المستشفى فى 18 أغسطس، لكن تدهورت حالته الصحية فى الآونة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.
ونعت الصفحة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي عبر تويتر، الفنان بيرول أنيل، حيث كتبت "نشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة بيرول أنيل، الفائز بجائزة Fatih Akin لعام 2004. فليرقد بسلام!".
واشتهر بيرول أونيل بدوره في فيلم فيلم "Gegen die Wand | Head-On" كما شارك أيضا في أفلام أخرى مثل Transylvania و Seven Heroes و Soul Kitchen ، وله العديد من الأفلام السينمائية والمسرحيات المسرحية.
ولد بيرول أونيل في 18 أغسطس 1961 في مرسين بتركيا وانتقل إلى برينكوم بالقرب من بريمن في ألمانيا عام 1969.
ودرس بيرول التمثيل في معهد هانوفر الموسيقي. حيث بدأ كممثل مسرحي في "Berliner Tacheles " ولعب دور البطولة وأخرج أيضًا مسرحية "Caligula".
وظهر لأول مرة في فيلم "The Passenger" عام 1988، ولعب دور المخبر الخاص في فيلم "Dealer" ثم عمل بيرول في فيلم"Head-On".
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