شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف من الذهب الخالص.. هدية معجب إماراتي لمحمد رمضان والان مع التفاصيل

هاتف من الذهب الخالص.. هدية معجب إماراتي لمحمد رمضان الأحد 6 سبتمبر 2020 انتهز محبو الفنان المصري محمد رمضان تواجده بالإمارات للتعبير له عن حبهم الشديد لما يقدمه من فن بإرسال عدد من الهدايا المميزة له.

ويتواجد "رمضان" حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة لتصوير أغنية جديدة تجمعه بالمغني العالمي جيمس، من المتوقع طرحها، الأحد. Advertisements ونشر محمد رمضان عبر خاصية القصص المصورة على موقع "إنستجرام"، صورة لآخر هدية وصلت له من معجب يدعى "خليفة"، عبارة عن هاتف محمول من الذهب الخالص، محفور على ظهره اسم محمد رمضان، وعلق على الصورة قائلا: "شكرا صديقي خليفة". وينتظر "رمضان" عرض أحدث كليباته "يا حبيبي"، الذي يواصل تصويره حاليا.

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