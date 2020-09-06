شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يكشف لـ"الخليج 365" سبب تأجيل تصوير فيلم "حريم كريم2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم مصطفى قمر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن السيناريست زينب عزيز انتهت من كتابة الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم"، وينتظر شركة إنتاج للبدء في تصويره، مشيرا إلى أنه تحدث مع أبطال الجزء الأول من الفيلم وحصل على موافقتهم بشكل مبدئى على العمل الذى يراهن عليه بقوة بعد غيابه عن السينما لمدة 4 سنوات منذ آخر أفلامه "فين قلبى".

فيلم "حريم كريم" تم طرحه عام 2005، وشارك فى تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان من إخراج على إدريس.

يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "فين قلبى" مع كل من الفنانة يسرا اللوزى، شيرى عادل وإدوارد، وإخراج إيهاب راضى.

Advertisements

الفيلم يدور فى قالب كوميدى رومانسى، حول شاب يتزوج من الفتاة التى يحبها، لكنها تتعرض لأزمة صحية، وتدخل فى غيبوبة لعدة سنوات، فيتعلق بحب فتاة أخرى، وقبل إتمام زواجه منها تشفى زوجته الأولى، مما يضعه فى حيرة شديدة.

وطرح النجم مصطفى قمر، مؤخرا أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.

ويراهن قمر على الجزء الثانى من ألبوم "لمن يهمه الأمر" بقوة خلال مشواره الغنائى الذى امتد إلى أكثر من 30 عاما وألبوم "لمن يهمه الأمر" الجزء الأول، صدر عام 1996 وضم أغانى أهل الغرام، جحا، سلمولى، كان ليه يوم حبيب، نامت المدينة، وحقق نجاح كبير وقتها.