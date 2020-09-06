شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يرقص مع عدد من الأطفال على أغنيته الجديدة اختراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسنى على مشاركة بعض الأطفال في الرقص على أغنيته الجديدة "اختراع" التي طرحها منذ أيام مع المطرب محمود العسيلي، والتى لقيت إعجاب الكثير من جمهورها وحققت عدد مشاهدات كبيرة فى أولى أيام طرحه.

وظهر تامر حسني وهو يقوم بالرقص على أغنيته بصحبه عدد من الأطفال في أحد الفيديوهات عبر تطبيق التيك توك، ليلقي استحسان الكثيرين لمشاركته الأطفال في تلك الفيديوهات الطريفة.





وما زالت أغنية "اختراع" للنجمان تامر حسنى ومحمود العسيلى تحقق نجاحا كبيرا، حيث وصل عدد مشاهداتها بموقع يوتيوب إلى أكثر من 12 مليون مشاهدة، بعد طرحها، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.ووجه النجم تامر حسنى رسالة شكر إلى جمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية الاستورى، وكتب "ألف شكر لكل اللى حبوا كليب اختراع وإخراجه، ألف ألف شكر.. وفرحان بردود أفعالكم وبالرقم اللى حققته الأغنية.

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