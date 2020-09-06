شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة أحمد السعدنى الفترة المقبلة وحقيقة تعاقده على "ماما وزيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد السعدنى قراءة مسلسل ضخم من المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وسيشارك فى بطولته مع عدد كبير من النجوم، حيث رجح البعض أنه مسلسل "نسل الاغراب"، الذى يقدم بطولته النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، لكن هذه الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه نفى السعدنى ما تردد بشأن مشاركته في فيلم "ماما وزيرة" بطولة الفنانة داليا البحيرى، حيث نشرت بعض الاخبار تفيد بتعاقد السعدنى على بطولة الفيلم، الذى نفاها جملة وتفصيلا من خلال ”الخليج 365”.

وأوضح السعدنى أنه تلقى بالفعل عدة عروض فنية خلال الأيام الماضية، لكنه لم يحسم أمره حتى الآن، وخلال الفترة المقبلة سيعلن عن تلك المشاريع سواء سينمائياً أو درامياً.

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قدم أحمد السعدنى آخر أعماله بطولة مسلسل "شبر ميه"، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".

يشار إلى أن أحمد السعدنى قدم أخر أعماله السينمائية كضيف شرف في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع النجوم محمد إمام وياسمين صبرى، إخراج حسين المنباوى.