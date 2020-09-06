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شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يحيي أول حفلاته فى تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا مطرب المهرجانات عمر كمال أمس الجمعة حفلاً فى تونس ضمن سلسلة من الحفلات التى تعاقد عليها هناك مؤخرًا وذلك رغم تأكيد نقابة الموسيقيين التونسيين بالتضامن مع قرارات هاني شاكر نقيب الموسيقيين بناء على البروتوكول الموقع بين الطرفين.
وأقام المطرب الشاب أول حفلاته أمس بأحد الفنادق الكبرى فى تونس، وذلك بحضور عدد كبير من الجمهور التونسى، كما حضرت الحفلة الإعلامية التونسية عائشة عثمان مقدمة برنامج "عائشة شو" وزوجها أيمن بوجبل، والفنان التونسي أمين الدزيز، وعدد آخر من نجوم المجتمع التونسي.
ويواصل عمر كمال حفلاته في تونس خلال الأيام الحالية، قبل أن يعود إلى مصر نهاية الأسبوع المقبل، ليضع اللمسات النهائية لأغنيته الجديدة والتي يشاركه بها الفنانة الاستعراضية جوهرة.
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