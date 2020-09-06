شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يصف أغانى المهرجانات بالكارثة والأكثر خطرا من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، على أغانى المهرجانات، التى تحمل ألفاظا خارجة، قائلاً: "هذا النوع من الأغانى أكثر خطراً من المخدرات"، مشدداً على أن هذه النوعية لا تليق بمصر وتاريخها الفنى مطلقاً. وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هذا النوع من الأغانى كارثة كبيرة لا تليق بمصر وفنها أو المرحلة الجميلة فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع: "النوعية دى من الأغانى خطر على الأطفال والنشء".

وشدد شاكر على أنه يجب تنقية الغناء المصرى من هذا "الورم السرطانى"، وعلى الإعلام أن يدعم النقابة فى الحفاظ على تاريخ مصر الفنى والغنائى، كون الفن هو سفير مصر فى الخارج، ولا يليق بنا أن يمثلنا هذا النوع المبتذل والذى يحمل إسفافاً.

Advertisements

من ناحية أخرى، كان الفنان هانى شاكر كشف عن أول حفلاته بدار الأوبرا المصرية والمقرر لها يوم الجمعة 18 سبتمبر الجارى، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشى فيروس كورونا، وكتب هانى شاكر، عبر حسابه بموقع تويتر: "جمهوري الحبيب، سعيد جدا بوجودي ولقائي بكم من جديد في إحياء أولى حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بعد فترة انقطاع طويلة من إقامة الحفلات في انتظاركم يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020".

ويتعاون النجم هانى شاكر لأول مرة الموزع الموسيقى Jezo، فى أغنية سينجل جديدة بعنوان "عنيك مالت"، كلمات صابر كمال وألحان حسين محمود، وهندسة صوت ياسر أنور، ويقدم هانى الأغنية باللون الرومانسية تحمل طابع مقسوم حب وبهجة، وقال موزع الأغنية Jezo لـ"الخليج 365"، هانى شاكر يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته بأن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها، على أن يتم تصويرها الأيام المقبلة من إخراج بتول عرفة علي أن يتم طرحه شهر المقبل.