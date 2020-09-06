شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على: وصيتى تشييع جثمانى من المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفصحت الفنانة سلوى محمد على عن وصيتها بعد وفاتها، وقالت فى تصريحات تليفزيونية : "كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.. وكان هناك تقليد لخروج جنازة ممثلى المسرح من المسرح القومي.. لكن هذا التقليد لم يعد موجودا". وقالت إن وصيتها هى خروج جثمانها من المسرح القومي .

وقالت الفنانة سلوى محمد على، إن بعض من المنتجين فى مدينة هوليوود ضغطوا على نجمات من أجل الدخول فى علاقة معهن بالإكراه.

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وتابعت أن عددا كبيرا من الممثلات فى هوليوود أعلنوا منذ عامين عبر حركة «مى تو» عن تعرضهم للتحرش من جانب عدد من المخرجين والمنتجين وهددوهم بعدم العمل.

وكشفت الفنانة سلوى محمد علي، أنه رغم أن هؤلاء الممثلات دخلوا فى علاقة مع عدد من المنتجين والمخرجين، لكن تم معاقبة المتحرشين كونهم كانوا يمتلكون سلطة للتحكم فى مصير مستقبل النجمات.

وكانت الفنانة سلوى محمد على أعربت من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن رغبتها فى تجسيد شخصية خادمة أحمد زكى، والذى قد حكى عنها الفنان الراحل أحمد زكى من قبل أثناء عمله معها فى مسلسل إذاعى، حيث قالت "كنت باعمل مسلسل إذاعى مع أحمد زكى، وهو حكاء ماهر، حكى لنا عن شغالته إنها معلقة صورة محمود عبد العزيز فى المطبخ، وهو قالها ياوليه أنا اللى بدفعلك مرتبك، وأنتى تعلقى صورة محمود، عشان أبيض وعينيه ملونة".