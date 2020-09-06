المخرج بيبرس الشهاوى يدخل غرف المونتاج بسبب فيلم "القدر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أسرة فيلم " القدر " من تصوير الفيلم بعد أن بدأ التصوير شهر فبراير الماضى إلا أن جائحة فيروس كورونا أوقفت تصويره لشهور حتى تم استئناف العمل مرة أخرى خلال الفترة الماضية؛ ليدخل مرحلة المونتاج تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائى. "فيلم القدر" بطولة الممثل العراقى أمير غفورى وليديا ومحمد العزب ودانا ممتاز وهيثم درويش وأمال قطب . ويضم العديد من الفنانين كضيوف شرف منهم؛ سامى مغاورى وعايدة رياض وأسامة عبد الله وعزة لبيب وصبرى عبد المنعم وعلاء مرسى ومحمد الصاوى وخالد محمود وحاتم جميل ومحمد الشربينى وعمرو عبد العزيز ويسرى المسعودى وأشرف طلبة وحسين نصار وسيد لاشين وسمر همادى . وقالت دانا ممتاز أحد أبطال الفيلم إن الفيلم مصري- عراقى تجسد فيه شخصية محورية من خلال فتاة تدعى "أميرة" التى تسخر ذكائها فى الشر والإيقاع بين أبطال العمل وتكون وراء كل الجرائم التى تقع خلال الأحداث. Advertisements

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