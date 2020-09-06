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محطات أوزى أوسبورنى المثيرة للجدل بين النجاح والاضطراب والأدمان بفيلم وثائقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عشاق الموسيقى والغناء على موعد مع أسبوع ساخن سيكشف الكثير من أسرار حياة إيقونة الموسيقى والغناء الشهير أوزى أوسبورنى.


أوزي أوسبورني

يبدأ هذا الأسبوع عرض الفيلم الوثائقى "The Nine Lives of Ozzy Osbourne" الذى سيستعرض الكثير من مراحل حياة أوزى أوسبورنى، حيث يحكى العمل قصة حياة أوزى منذ مرحلة طفولته حتى يومنا هذا.

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وسوف يتطرق الفيلم الوثائقى إلى كشف العديد من اسرار حياته الفنية المثيرة لعشاق الموسيقى و الغناء فى العالم ، ومرحلة إدمانه المخدرات والكحول ، وعلاقته المضطربة مع زوجته شارون ، وإطلاق " Ozzfest " و العديد من المحطات التى لم يتم الكشف عنها فيما قبل ، وقد حدد بعد غد الاثنين 7 سبتمبر لعرض العمل ، و مده عرض الفيلم 86 دقيقة .

وسيظهر بالعمل عدد كبير من أهم و أشهر نجوم العالم و من أبرزهم ابنته النجمة كيلى أوسبرونى ، وزوجته شارون أوسبورنى ، و نجم الراب الشهير بوست مالون ، كذلك كل من ICE-T و تونى ايونى و جيزير باتلر وغيرهم.

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