المسرح التجريبي يكرم خالد جلال ورجاء حسين بحضور وزيرة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

احتفلت وزارة الثقافة، مساء السبت، بيوم المسرح المصري، الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام، تخليدًا لشهداء المسرح، وهي المرة الأولى التي تقام فيها احتفالية بيوم المسرح المصري، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ27، كذلك احتفالية مرور 100 عام على إنشاء المسرح القومي.

جاء ذلك بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان الدكتور عادل عبد العزيز، وقدم الحفل الفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ.

تم تكريم عدد من رموز الحركة المسرحية، منهم المخرج خالد جلال، والدكتور علي الراعي، ومحسن مصلحي، وعبد الرحمن الشافعي، وفهمي الخولي، وحسين العزبي، ورجاء حسين، وحمدي طلبة، وحسين محمود

وبدأت الاحتفالية، بأوبريت مسرحي استعرض تاريخ المسرح المصري.

وتضمنت الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبدالمنعم، وهو مجموعة من اللمحات التي تمر مرورًا سريعا على تاريخ المسرح المصري العظيم، كتبه د. مصطفى سليم، ديكور محمود صبري، موسيقي وألحان كريم عرفة، بطولة محمد عادل وسامية عاطف، وغناء فاطمة محمد علي وفارس.