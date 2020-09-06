أول تعليق لخالد النبوي بعد حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

علق الفنان خالد النبوي، على تقديمه لحفل قرعة كأس العالم لكرة اليد، التي أقيمت على سفح الأهرامات بالجيزة.

وكتب النبوي، عبر حسابه على تويتر،: "فرحان جدا إن بطولة كأس العالم لليد، هتبقى على أرض مصر وبحلم إننا نكسب البطولة في 2021.. مبسوط إني كنت جزء من الاحتفال بسحب القرعة وتحية لكل القائمين على هذا الاحتفال الكبير" .

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أقيم الحفل بمنطقة الأهرامات، وأحيا الحفل الموسيقار عمر خيرت، وقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني، بينما قدم الحفل الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم .

البطولة تقام في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دول لأول مرة في تاريخ البطولة.