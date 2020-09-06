ليلى علوي تشيد بقرعة بطولة العالم لكرة اليد: "في انتظار دورة قوية ومشرفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

علقت الفنانة ليلى علوي، على حفل تنظيم قرعة بطولة العالم لكرة اليد التي نظمتها مصر، تحت سفح الأهرامات في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونشرت علوي، صورا من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في اللحظات دي حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في أحلى مكان في العالم، سفح الأهرامات في مصر العظيمة، البلد اللي طول عمرها بتدعم وبتصنع وتستضيف التاريخ والفن والرياضة وأهم أحداث العالم". وأضافت: "في انتظار دورة قوية ومشرفة تليق باسم مصر والمصريين في يناير 2021 بدعم كامل من الدولة المصرية وباتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، من قلوبنا كلنا مع بلدنا وكل الدعم للفريق القائم على تنظيم الحدث العالمي ده، وأمنياتنا الطيبة لفريق كرة اليد المصري بإحراز اللقب عن جدارة واستحقاق".

البطولة تقام في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دول لأول مرة في تاريخ البطولة.