محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:
حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
نوال الزغبي
نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه بملابس كاجوال.
سيرين عبد النور
الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور طرحت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، علقت سيرين على الصورة :" لا تظن الهموم تغير المعادن".
رانيا يوسف
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت رانيا على الصورة :"فاكرين المهرجانات".
إنجي خطاب
نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها، نالت الصورة إعجاب متابعيها.
لقاء سويدان
نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.
ولاء الشريف
الفنانة ولاء الشريف عرضت صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.
أماني كمال
نشرت الفنانة أماني كمال صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ.
نهال نبيل
نشرت المطربة نهال نبيل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام منزل، بجانبها زهرية ورد.
دومنيك حوراني
نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر فضي.
خالد علامة
خالد نجل المطرب اللبناني راغب علامة عرض صورة تجمعه بوالده، وهو يقبله، ظهرا فيها على "قارب" وسط البحر، خلال عطلتهم الصيفية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة ونجله على "قارب" وإطلالة رانيا يوسف وسيرين عبد النور..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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