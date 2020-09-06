خالد النبوي ترند تويترعقب ظهوره بحفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

تصدر الفنان خالد النبوي، ترند تويتر، عقب تقديمه حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد، المقرر تنظيمه في مصر شهر يناير المقبل.

وتلقى النبوي، إشادة وردود فعل إيجابية، وابتكر الجمهور هاشتاج باسمه عقب ظهوره بالحفل على تويتر.

وأقيم الحفل في منطقة الأهرامات بالجيزة، وأحيا الحفل الموسيقار عمر خيرت، وقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني.

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وقدم الحفل الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم .

وجاءت تعليقات الجمهور على ظهور خالد النبوي، كالتالي : "خالد النبوي.. انت أكيد من عالم تاني"، "‏خالد النبوي أحلى مفاجأة في الحفل.. أفضل اختيار واجهه مشرفة.

ليك حضور يفرح القلب.. عن جمال و حلاوة خالد النبوي و هو بيقول أسهل حاجة.. خالد النبوي فخامة الاسم"، "‏واجهة مشرفة لينا دائما.. خالد النبوي في حته تانية خالص والله.. بس إيه الشياكة دي والله "،" ‏خالد النبوي ملامحة مصرية أوي.. فنان مثقف محترم امتداد للجيل الذهبي لمصر دايما فخورة بيه".

واحتفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالفنان خالد النبوي، في حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد، المزمع إقامتها في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دول لأول مرة في تاريخ البطولة.