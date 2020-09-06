بينها Batman v Superman.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 5 سبتمبر:

MBC 2

في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة فيلم We're the Millers، إنتاج عام 2013، بطولة جينيفر أنيستون، جاسون سوديكس، إيما روبرتس، ومن إخراج روسون مارشال.

تدور أحداث الفيلم، عندما يقوم تاجر المخدرات البسيط والذي يعيش في الضواحي بتجنيد جيرانه في مجموعته، وهم راقصة في ملهى، ومراهقة وزبون طموح، وذلك من أجل نقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة من المكسيك.

MBC Max

في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Trouble With The Curve، إنتاج عام 2012، بطولة كلينت إيستوود، إيمي آدمز، جستين تيمبرلك، ماثيو ليلارد، ومن إخراج روبرت لورينز.

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تدور أحداث الفيلم، حول جاس لوبل، الذي كان واحدًا من أفضل مستكشفي المواهب في عالم البيسبول لعقود، لكن مع تقدمه في السن يرفض جاس أن يقوم بآخر أداء له في المهنة، ولكن قد لا يكون أمامه حلا أخر.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Batman v Superman: Dawn of Justice، إنتاج عام 2016، بطولة بن أفليك، هنري كافيل، جال جادوت، إيمي آدمز، ومن إخراج زاك سنايدر.

تدور أحداث الفيلم الشهير، بعدما تحتدم الأمور بين باتمان وسوبرمان وانتهائها بقتال بعضهما البعض، يظهر تهديد جديد بشكل متسارع يضع البشرية في خطر لم يسبق له مثيل، فيتعاونان معًا لإنقاذ البشرية.

MBC Bollywood

في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Madras Cafe، إنتاج عام 2013، بطولة جون أبراهام ونرجس فخري وراشي خانا ولينا بول، إخراج شوجيت سيركار.

تدور أحداث الفيلم حول عميل سري في المخابرات الهندية يسافر إلى جزيرة ساحلية مزقتها الحرب للتعامل مع مجموعة من المتمردين المسلحين، ليكتشف هناك مؤامرة أعمق خطط لها أعداء مجهولو الهوية اتحدوا للاستيلاء على عدوهم المشترك الهند.