بعد صورتها الأخيرة.. ابرز اطلالات لقاء الخميسي الشبابية

اهتم جمهور ومحبي الفنانة لقاء الخميسي بالبحث عنها عقب نشرها صورة لها بإطلالة شبابية بلوني الأحمر المنقوش والأبيض، مزينة شعرها "برباط" من نفس الألوان، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "انستجرام"، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بمصر.

فيما تحرص الخميسي على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورها المختلفة والتي توضح كيف تقضي وقتها سواء بالاجازات أو غيرها، والتي تنشرها

بصفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونجحت في حجز مقعدها وسط فنانات جيلها بأعمالها الفنية المختلفة وأدوارها المميزة والتي أظهرت خلالها موهبتها الدرامية والكوميدية وغيرها، مشاركة كبار النجوم تلك الأعمال ومنهم الفنانة القديرة يسرا، النجم الراحل محمود عبد العزيز، الفنان الكوميدي محمد هنيدي، وأشرف عبد الباقي، وغيرهم.

ومن ابرز تلك الأعمال:"عسكر في المعسكر، الزوجة الرابعة، رأس الغول، بعد البداية، بين عالمين، قضية رأي عام، راجل وست ستات".

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة"، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وبطولة كلًا من دنيا سمير غانم، مدحت صالح، محمد هنيدي، غسان مطر، ماجد الكداوني، محمد الدفراوي، زايد فؤاد، سعيد صالح، أمينة رزق، صبري عبد المنعم، عبلة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، غسان مطر، نهير أمين.

اطلالات لقاء الخميسي الشبابية

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