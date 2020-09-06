انتهت الفنانة ياسمين رحمي، من تصوير مشاهدها في مسلسل كواليس، وهو من إخراج محب وديع.
وقالت ياسمين أن المسلسل تدور أحداثه داخل شركه دعايه وإعلان تسمى كواليس على اسم المسلسل، موضحة أن الأحدات تدورما بين تنمر واضطهاد وتضحيات وتنازلات وخبايا.
وأضافت ياسمين قائلة: دوري هو شخصية تسمى غادة وهي موظفة الاستقبال بنت من طبقة فقيره وعندها تطلع تكونممثله مشهوره بتحاول تستغل عملها في شركة كواليس للوصول للنجومية ولديها حقد طبقي وبتوقع الموظفين في مشاكل بسبب عقدها الطبقي.
مسلسل كواليس بطولة هيدي كرم، نورهان، وأحمد رفعت، وكريم الحسينى، وصلاح الدالي، ياسمين رحمي، تأليف رأفت رضا، وإخراج محب وديع، وإنتاج رامي رزق الله.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رحمي: سعيدة لمشاركتي بدور الفتاة الشعبية في كواليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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