فيديو .. ويجز يطرح أحدث كليباته منحوس

طرح الفنان ويجز أحدث كليباته، والذي يحمل اسم منحوس، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب منحوس من إخراج مازن أشرف، والأغنية من توزيع سينتاكس. Advertisements يذكر أن الفنان ويجز طرح مؤخرًا كليب بعنوان اسياد البلد، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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