تراند اليوم : ليلى علوي :” أمنياتنا الطيبة لفريق كرة اليد المصري”

عبّرت الممثلة المصرية ​ ليلي علوي عن تمنياتها للفريق المصري بإحراز بطولة العالم في كرة اليد والتي ستقام في كانون الثاني من العام 2021 والتي ستقام في مصر.

وشاركت علوي متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صورة من حفل قرعة بطولة العالم لهذه الرياضة مشيرة إلى أن الحفل يقام في أجمل مكان بالعالم وهو سفح الأهرامات ومعبرة عن فخرها بمصر التي لطالما استضافت أهم الأحداث الفنية والرياضية وكتبت تعليقاً على الصور قالت فيه :”في اللحظات دي حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في أحلى مكان في العالم.. سفح الأهرامات في مصر العظيمة.. البلد اللي طول عمرها بتدعم وبتصنع وبتستضيف التاريخ والفن والرياضة وأهم أحداث العالم .. في انتظار دورة قوية ومشرفة تليق بإسم مصر والمصريين في يناير 2021 بدعم كامل من الدولة المصرية وباتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. من قلوبنا كلنا مع بلدنا وكل الدعم للفريق القائم على تنظيم الحدث العالمي ده وامنياتنا الطيبة لفريق كرة اليد المصري باحراز اللقب عن جدارة واستحقاق”.