تراند اليوم : نقابة الفنانين تنعي الفنان اللبناني سمير حنا

توفي اليوم السبت الفنان اللبناني الكبير ​سمير حنا​ وفق ما أعلنت مديرة أعماله نورما شمعون عبدالكريم عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ونعته قائلة :”رحيل الفنان الكبير سمير حنا .. الف رحمة على روحه ..عزُّ عليُّ نشر هذا الخبر . اكتب كلمة واتوقف دقائق ..انا مديرة اعماله نورما عبدالكريم ؛ آلمني رحيله كثيرآ . وقلبي يبكي دما على هذا الأب والاخ والصديق .سمير حنا كان يتعالج بسبب هذا المرض الخبيث منذ بضعة اشهر لكنني لم انشر الخبر بيوم من الايام .ولأن سمير لا يحب ان يحمّل احبُّائه ومعجبيه همومآ فوق هم لبنان والاوضاع المعيشية والكورونا .. ولان كل انسان همّه يفوق الخيال .سمير حنا ماذا عساي ان اقول لك او عنك وانت الرجل المحترم الذي لم ينسَ الله يومآ والكنيسة تشهد لك ..رحمك الله يا ” آدمي “”.

ونعت ​نقابة الفنانين​ أيضاً الراحل الكبير فكتبت في صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :”ببالغ الحزن والأسى تنعي نقابة الفنانين المحترفين في لبنان رمزا من رموز الفن الجميل الفنان سمير حنا وتتقدم بأحر التعازي من أسرته الكريمة والأسرة الفنية ، تغمده الله بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته .لكم من بعده طول البقاء”>

إشارة إلى أنه برحيل سمير حنا سقط أحد أعمدة الأغنية اللبنانية الأصيلة وهو الذي قدم للبنان طوال مسيرته التي استمرت 40 عاماً أكثر من 300 أغنية كما أنه يمتلك مسيرة حافلة من الأغاني الوطنية التي أبرزت وطنيته العالية من خلال أغاني عديدة غناها لبلده لبنان وجيشه.

ومن أبرز أغانيه “معليش الله يسامحك” للفنان ​الياس الرحباني​ الذي يعتبر من أكثر الملحنين تعاوناً معه بحوالى 18 لحنا إلى أغنية “الليلة يا ويلي شو بدو يصير “لفيصل المصري، إلى “يا قمر لو رحت بعيد” والذي لحنها له غسان الرحباني وكان بعمر الـ14 سنة وقتها، إلى “خصرك لما مال” لايلي شويري، وصولا إلى “يللي مش عارف اسمك” و”قالولي عنك دلوعة” و”قالولي كتبوا كتابا” و”لبسنا شراويل جدودنا”.

من موقع الفن نتقدم بأحر التعازي لعائلة سمير حنا راجين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.