تراند اليوم : “إليسا” تهاجم و تتوعد المتنمرين بكلمات قوية – إتفرج

وجهت المطربة البنانية إليسا، رسالة لكن متنمر أو منتقد لأعمالها أو جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير لائقة.

وكتبت إليسا في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة Twitter:”تويتر أساسو الاختلاف بالرأي وما عندي مشكلة يكون في تباين بالآراء عن شغلي لأنو هيدا فن وذوق.

ولكن اللي ما ممكن إقبلو هوي الانتقاد وحتى التنمر بحق أصدقائي لأسباب مختلفة وما رح إتهاون مع أي حدا بيعتمد هالأسلوب”.

وتابعت إليسا حديثها في تغريدة آخرى كاتبة:”أنا من النوع اللي ما بجاوب وإنتو بتعرفو، واللي بيزعجني بتعليقات خصى بالتنمر ومش بمحلى بحق أصدقائي بيكون جوابو بلوك”.

على صعيد آخر كانت إليسا طرحت منذ أسابيع قليلة أحدث ألبوماتها الغنائية، الذي يحمل اسم “صاحبة رأي”.

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وأعلنت إليسا من خلال غلاف الألبوم، الذي طرح مؤخرا في الأسواق، أن هذا الألبوم سيكون الأخير لها مع شركة روتانا، من خلال رسالة كتبتها على الغلاف،

ووجهت فيها الشكر لك القائمين على الشركة وللأمير وليد بن طلال على دعمه لها خلال فترة عملها في روتانا، وإسهامه بشكل كبير في النجاح الذي حققته.

كما وصفت إليسا سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة “روتانا”، بالأب الروحي، كما وجهت الشكر لكل من ساعدها في مسيرتها طوال الأعوام الماضية.

وكتبت في الرسالة: “سنة 2020 لم تكن عادية، العالم تغير، وبلدي لبنان واجه العديد من الأزمات، بينها انفجار مرفأ بيروت، وفي ظل هذه الظروف، قررت أن أطرح ألبومي لنشر الأمل، حتى أثبت أن لبنان سيظل مصدر للسعادة والسلام في العالم”.

وتابعت: “منذ أن بدأت تعرضت للتنمر والنقد، والأن احتفل بمرور 20 عاما على عملي في مجال الفن، وأوضحت ذلك في بوستر ألبومي، لأثبت أن الانتقادات لم تكسرني بل جعلتني أواجه كل شيء بقلب قوي”.

“هذا الألبوم هو الأخير لي مع (روتانا)، وهذا الانفصال بالنسبة لي مثل الفتاة التي تترك منزل والديها لتبني لها منزلا جديدا وحياتها المستقلة”.

جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها “صاحبة رأي” مطلع أغسطس الجاري، عبر جميع المنصات الإلكتورنية.

وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène