تراند اليوم : ايمن عزب يفجع بوفاة والده

أعلن الممثل المصري ​ايمن عزب عن وفاة والده، بعد معاناته مع فيروس كورونا الذي التقطه كورونا من دون أن يكشف أي تفاصيل حول موعد تشييع الجثمان، والجنازة.

وسبق أن كشف الفنان أيمن عزب، في شهر يوليو الماضي، عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مشيرًا إلى أنه متواجد في أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

وكتب أيمن عزب في منشور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل قائلاً :”انتقل إلى رحمة الله الآن، أبى، رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، أسألكم الفاتحة والدعاء».

وطلب أيمن عزب من جمهوره من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لوالده قائلا :”لم أتصور يوما أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء.. منذ أيام دخل أبي المستشفى لأمراض شيخوخه ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء”.