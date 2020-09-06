شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف عن موعد طرح كليبه الجديد "يا حبيبي" بصورة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه وجمهوره بصورة من كواليس تصوير كليبه الجديد "يا حبيبي" الذي يقوم بتصويره حالياً في مدينة دبي مع النجم العالمي ميتر جيمس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي جاءت من وراء كواليس التصوير ليعلن عن موعد طرح الكليب رسمياً والمقرر له غداً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان الفنان محمد رمضان، وجه الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بعد منحه التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.