شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة الفنانة مها أحمد من حادث سير بالساحل الشمالى.. وتؤكد: رب العرش نجانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجت الفنانة مها أحمد من حادث سير، اليوم السبت، فى طريق الساحل الشمالى، حيث تقضى عطلتها الصيفية هناك، وكتبت مها عبر حسابها على فيس بوك: "الحمد لله على كل شىء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله".

كانت الفنانة مها أحمد، قد احتفلت بعيد ميلادها، برفقة نجلها عادل مجدى كامل، وبعض الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، كما أن هذا الاحتفال كان على هامش تعاقدها على عمل فنى جديد ، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة القادمة.

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واحتفلت مها أحمد، عبر حسابها بموقع انستجرام، بمقطع "فيديو" بصحبة ابنها عادل مجدى كامل، خلال رقصهما وغنائها على أنغام أغانى النجم محمد رمضان، مما نال من إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.