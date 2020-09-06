شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد يسجل أغنية جديدة لأهل إسكندرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب حسن فؤاد من تسجيل أغنيه سينجل جديدة إهداء لأهل محافظة الإسكندرية، والأغنية من كلمات وألحان مدحت الخولى، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب الأيام المقبلة مع المخرج عادل عوض.

من ناحية أخرى، بدأ حسن فؤاد بروفات مكثفة من خلال مسرحية"السلطانية" استعداداً لانطلاقها الأيام المقبلة على مسرح البالون بالعجوزة، وهى من بطولة لقاء سويدان، بمشاركة مجموعة من الشباب الجديدة، ومن تأليف عبد الفتاح مصطفى، وإخراج مراد منير.

الفنان حسن فؤاد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه غاب عن الساحة الفنية عدة سنوات إلا أنه انتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، ويستعد لطرحهما قريباً.

وكان الفنان الكبير حسن فؤاد اختفى عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها "الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها"، كما غنى أشهر الأغانى وتترات المسلسلات التى استقرت فى وجدان الملايين وأشهرها تتر مسلسل أرابيسك

Advertisements



حسن فؤاد (1)



حسن فؤاد (2)



حسن فؤاد (3)