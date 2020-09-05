شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "المسرح فرحة" عنوان الاحتفالية الخاصة بيوم المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل على خشبة المسرح القومى بالعتبة احتفالية خاصة بمناسبة يوم المسرح المصري ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، برئاسة د.علاء عبد العزيز سليمان يقدمها ويشارك فيها الفنان ميدو عادل والفنانة سامية عاطف.

الاحتفالية بدأت عقب وصول وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وذلك بعرض قصير تم إعداده خصيصًا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبد المنعم وغناء الفنانة فاطمة محمد علي بعنوان "المسرح فرحة" بمشاركة الفنانتين سارة مصطفى وسارة عادل.

العرض يتناول لمحات عن تاريخ المسرح المصري العظيم ويؤكد ريادة مصر في المسرح بدءًا من يعقوب صنوع مرورًا بكل عظماء وصناع المسرح المصري وهو من تأليف مصطفى سليم، وديكور محمود صبرى، وموسيقى وألحان كريم عرفة،و بطولة محمد عادل وسامية عاطف، وغناء فاطمة محمد على وفارس .

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حضر الاحتفالية عدد كبير من المسرحيين والنقاد والفنانيون منهم المخرج خالد جلال والفنان إسماعيل مختار والفنانة سلوى محمد علي والفنان إيهاب فهمي والفنان صبري فواز والسيناريست سيد فؤاد والفنانة وفاء الحكيم والفنانة نرمين زعزع والفنانة وفاء عبد الله والفنان ياسر صادق والشاعر إبراهيم عبد الفتاح والنقاد محمد الروبي ويسري حسان وأحمد خميس .