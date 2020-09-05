صور.. "المسرح فرحة" عنوان الاحتفالية الخاصة بيوم المسرح المصرى

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الاحتفالية بدأت عقب وصول وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وذلك بعرض قصير تم إعداده خصيصًا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبد المنعم وغناء الفنانة فاطمة محمد علي بعنوان "المسرح فرحة" بمشاركة الفنانتين سارة مصطفى وسارة عادل.
العرض يتناول لمحات عن تاريخ المسرح المصري العظيم ويؤكد ريادة مصر في المسرح بدءًا من يعقوب صنوع مرورًا بكل عظماء وصناع المسرح المصري وهو من تأليف مصطفى سليم، وديكور محمود صبرى، وموسيقى وألحان كريم عرفة،و بطولة محمد عادل وسامية عاطف، وغناء فاطمة محمد على وفارس .
حضر الاحتفالية عدد كبير من المسرحيين والنقاد والفنانيون منهم المخرج خالد جلال والفنان إسماعيل مختار والفنانة سلوى محمد علي والفنان إيهاب فهمي والفنان صبري فواز والسيناريست سيد فؤاد والفنانة وفاء الحكيم والفنانة نرمين زعزع والفنانة وفاء عبد الله والفنان ياسر صادق والشاعر إبراهيم عبد الفتاح والنقاد محمد الروبي ويسري حسان وأحمد خميس .
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