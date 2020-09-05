شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي تريند على تويتر بعد تقديمه حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردود فعل إيجابية ينالها حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمقرر تنظيمه في مصر شهر يناير المقبل، حيث تفاعل معه متابعيه بإشادات واسعة بسبب روعة التنظيم ودقته إلى حد كبير، مثلما ظهر علي السوشيال ميديا وموقع تويتر تحديداً، كما حرص المتابعين على الاشادة بالفنان خالد النبوي من خلال هاشتاج باسمه تصدر ضمن تريندات الموقع حيث تضمن اشادة بطريقة تقديمه للحدث من جانب رواد الموقع ممن أثنوا عليه إلى حد كبير.



خالد النبوي تريند على تويتر

أيضاً على جانب آخر احتفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالفنان خالد النبوي، في حفل سحب قرعة بطولة العالم لكرة اليد، المزمع إقامتها في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دول لأول مرة في تاريخ البطولة.



خالد النبوي

وحظى النبوي باستقبال حافل من وزير الشباب والرياضة، وقال صبحي، إن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل على قدم وساق من أجل إنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات والدعم للجنة المنظمة التي تعمل بالتنسيق اليومى مع وزارة الشباب والرياضة ومع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذي لا يألوا جهدًا في دعم منظومة كرة اليد المصرية.

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خالد النبوي وتعليقات رواد تويتر

وأقيم الحفل في منطقة الأهرامات، ويحيي الحفل الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، بينما قدم الحفل الثلاثي الإعلامية جاثمين طه و الفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم .



خالد النبوي وجانب من التعليقات

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.