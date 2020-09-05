فيديو وصور.. سامح حسين وسهر الصايغ يقدمان احتفالية يوم المسرح المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم سامح حسين، والفنانة سهر الصايغ، احتفالية يوم المسرح المصري وكانا مفاجأة الاحتفالية المقامة علي المسرح القومي ضمن فعاليات الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى ونالا تصفيقًا حادًا بمجرد ظهورهما. يذكر أن الاحتفالية بدأت عقب وصول وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وذلك بعرض قصير تم إعداده خصيصًا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبد المنعم وغناء الفنانة فاطمة محمد علي بعنوان "المسرح فرحة" تأليف مصطفي بمشاركة الفنانتين سارة مصطفي وسارة عادل. Advertisements والعرض يتناول لمحات عن تاريخ المسرح المصري العظيم يؤكد ريادة مصر في المسرح بدء من يعقوب صنوع مرورا بكل عظماء وصناع المسرح المصري وهو من تاليف مصطفى سليم، وديكور محمود صبرى،و موسيقى وألحان كريم عرفة،و بطولة محمد عادل وسامية عاطف، وغناء فاطمة محمد على وفارس . حضر الاحتفالية عدد كبير من المسرحيين والنقاد والفنانيين منهم المخرج خالد جلال والفنان اسماعيل مختار والفنانة سلوي محمد علي والفنان ايهاب فهمي والفنان صبري فواز والسيناريست سيد فؤاد والفنانة وفاء الحكيم والفنانة نرمين زعزع والفنانة وفاء عبد الله والفنان ياسر صادق والشاعر ابراهيم عبد الفتاح والنقاد محمد الروبي ويسري حسان وأحمد خميس .

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