شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تشيد بقرعة بطولة العالم لكرة اليد والفريق القائم على تنظيم الحدث العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النجمة ليلى علوى بتنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد التى نظمتها مصر اليوم تحت سفح الأهرامات في حضور عدد كبير من المسئولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونشرت ليلى علوي مجموعة من صور حفل القرعة عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، وكتبت: "في اللحظات دي حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في أحلى مكان في العالم، سفح الأهرامات في مصر العظيمة، البلد اللي طول عمرها بتدعم وبتصنع وتستضيف التاريخ والفن والرياضة وأهم أحداث العالم، في انتظار دورة قوية ومشرفة تليق باسم مصر والمصريين في يناير 2021 بدعم كامل من الدولة المصرية وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، من قلوبنا كلنا مع بلدنا وكل الدعم للفريق القائم على تنظيم الحدث العالمي ده وأمنياتنا الطيبة لفريق كرة اليد المصري بأحراز اللقب عن جدارة واستحقاق".

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وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدورى من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاث مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلى الدور الثانى وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعتين الأولى مع الثانية فى مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات فى المجموعة الأولى وكذلك الثالثة مع الرابعة فى المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولى من السادسة فى المجموعة الثالثة والطريقة نفسها فى المجموعة الرابعة التى تضم المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعتين السابعة والثامنة فى مجموعة أخيرة وهى المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدورى من دور واحد ولن تلعب الفرق التى صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخرى فعلى سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولى الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخرى فى الدور الثانى وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.



