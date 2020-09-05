شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم TENET يحصد 100 مليون دولار في شباك التذاكر × 11 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الإثارة والخيال العلمي TENET للمخرج العالمي كريستوفر نولان، 100 مليون دولار في سباق شباك التذاكر العالمي بعد 11 يوم من عرضه في دور العرض السينمائي، وهو ما يعد نجاحاً كبيراً في ظل الازمة العالمية التي يعاني منها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة فاريتي، ان الفيلم الذي تكلفت ميزانيته حوالي 205 مليون دولار، نجح في تخطي حاجز الـ 100 مليون دولار في السباق السينمائي.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

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وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة ، حيث حقق إيرادات وصلت 7.1 مليون دولار، ثم تم إطلاق Tenet في 41 سوقًا دوليًا في نهاية هذا الأسبوع ، بما في ذلك فرنسا محققا 6.7 مليون دولار وفي كوريا محققا 5.1 مليون دولار وألمانيا محققا 4.2 مليون دولار.