شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بدريه يكشف نصيحة أنطونى بيركينز له فى بداية مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان سيد بدرية إن لديه مرض نادر من نوعه وهو عبارة عن أنه يرى الجملة مقلوبة سواء بالعربى أو الإنجليزى، فهو لديه مشكلة مع اللغة عمومًا لأن عقله أسرع من نطقه، وهذا المرض يأتى للأشخاص الذين يتمتعون بعقل قوى.

وأضاف خلال لقائه بتلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر قد حولت تلك المشكلة لصالحى فعندما أتحدث آخذ وقتا كافيا لإخراج جملة، وعندما عملت مع الفنان أنطونى بيركنز لمدة عام ونصف نصحني بأن أمثل فى هوليود ما يحتاجونه وليس ما أريد وقال لى تناول الكثير من الطعام وقم بتربية لحيتك وبع ذلك لهوليود، وقدمنى فى الكثير من الأعمال فأنا منذ مجيى لم أر عنصرية فى التعامل على العكس فالجميع هنا يفتح لى قلبه.





وأوضح الفنان سيد بدريه أن عام ٢٠٠٨ هو العام الذهبى بالنسبة له، حيث عرض فيلمه American east بمهرجان القاهرة السينمائى، كما قدم فيلم Iron man، والذى شارك فى كتابته، وكان هناك مشهد موته بالفيلم وقاموا بحذفه وهذا الفيلم كنت أتحدث فيه اللهجة المصرية ولكن بطريقة طريفة وجميلة ومختلفة، وأكد أنه فخور كونه يمثل فى هوليود باللهجة المصرية بجميع أفلامه وأنه فى أمريكا منذ ٣٥ عامًا الأمر الذى لا يصدقه الكثير وعمل كمخرج وكمنتج وكممثل .

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وعن تجربة رامى مالك ومينا مسعود قال: رامى بمثابة ابني فهو من جيل أبنائى ورامي بدأ بأعمال صغيرة وعمل على نفسه واجتهد وكان محظوظا بأن لديه زميل يكتب معه، ورامى بالفعل شخص جميل وأنا سعيد به، أما مينا مسعود لابد أن يحقق نفسه لأن ما حدث معه ما هو إلا ضربة حظ فلا يصح أن نحكم على أحد من أول مرة.

وعن خالد النبوى قال: خالد ممتاز ودائما يعمل خارج الصندوق أما عمر الشريف فلن يتكرر مرة أخرى فمثله مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ، وهو معروف جدًا هنا وحزن عليه الكثيرون فى أمريكا عند وفاته فهو بالفعل لن يتكرر وفخر لكل مصرى.



