شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تنتهى من تسجيل 10 أغانى من ألبوها "7 رجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل ألبومها الجديد الذي يحمل اسم"7رجالة"، والتي يتكون من 10أغنيات، ومن أغاني منها "قلبي معلم"، "حياتى تخصني"، "نقطة ضعف"،" بقيت شبهك"،"100مليون عاملة"،"خانت نفسها"،"عندى الجرأة"، "تتر النهاية"،"إسمة إية"، "7رجالة"، ومن المقرر أن يتم طرحه الألبوم علي طريقة سينجلات وليس بشكل كامل على يوتيوب.

وتعاونت رنا سماحة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين هما أحمد علي موسى، هاني صارو، أحمد حسن راؤول، علي عبد السلام، شادي جابر، محمد الصاوي، مدين، محمد فخراني، محمد شفيق، نادر حمدي،أحمد عبد السلام، حازم السعيد، وطارق توكل.

وكانت آخر أغنيات المطربة رنا سماحة أغنية "تعيش يا لبنان"، والتى طرحتها لإهدائها للشعب اللبنانى بعد انفجارات بيروت، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

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من ناحية أخرى شاركت رنا سماحة فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.

كما طرحت "أميرة الحب"، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع صوات أيدوجان، وتولى إخراج الكليب عادل سرحان، وظهر خلال الفيديو كليب لأول مرة الشاب الذى لعب دور حبيب رنا وهو محمد صندقلى، حامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2019.