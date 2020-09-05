شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم فى أحدث ظهور لها بإطلالة سوداء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة نانسى عجرم في أحدث صور لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر حيث شاركت بتلك الصور متابعيها.. حيث ظهرت بإطلالة سوداء تميزت فيها بنظارة شمس بنفس اللون، وهي تسير وخلفها مجموعة من الأشجار، وما أن نشرت الصور حتي انهال متابعوها عليها بتعليقات أثنوا خلالها على إطلالتها.



نانسى عجرم

على جانب آخر انتهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية" أول أيامة"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.

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نانسى عجرم خلال الصور التي نشرتها

تحمل الأغنيات طابع الرومانسية والحب، حيث حرصت نانسى على تقديم أغنيات مختلفة بالشكل الكلاسيكى، خصوصاً أن الجمهور يحب نانسى فى أنواع الموسيقى التى تقدمها، حسب ما أكد أحمد ماضى لـ"الخليج 365".



نانسى عجرم فى أحدث ظهور لها

كما شاركت نانسى مؤخرا جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، والتي دائما ما يؤكد الجمهور علي الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.



نانسى عجرم

وكانت وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة: "يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، لكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل"، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

الشاعر أحمد ماضي قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم فضل شاكر، وإليسا، وزياد برجى، ونانسى عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وآدم، ومايا دياب، ونجوى كرم، ويارا، وأدهم النابلسى، ومحمد فضل شاكر.