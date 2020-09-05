شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يرد على متابع سأله "مراتك نكدت عليك ولا لأ".. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الفنان محمود حميدة على نشاطه بشكل كبير عبر حساباته على السوشيال ميديا سواء من خلال الرد على متابعيه أو نشر صور من أعماله القديمة، وهو ما حصل مؤخراً حينما رد على أحد متابعيه ممن وجهوا له سؤالا شخصيا حول علاقته بزوجته حين قال فيه: "أستاذ محمود، ممكن أسأل حضرتك سؤال، لما اتجوزت الست صافية لقيت الونس اللى كنت بتدور عليه ولا نكدت عليك؟".

ليرد عليه محمود حميدة بالضحك في البداية وكتابة: "حتى لو نكدت عليا اللى بتحبه بيبقى نكده ونس يا محمد".

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محمود حميدة وسؤال من متابع له

على جانب آخر رد الفنان محمود حميدة على أسئلة جمهوره حول سر حبه إلى سيوة وأهلها، حيث قال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فية شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريباً لايف".



حميدة يرد عليه

وأوضح الفنان محمود حميدة أن سيوة منطقه نائيه ومنعزلة وخدماتها ضعيفة في محافظة مرسى مطروح، ويهتم كثيرا بها وبأهلها، مشيرا إلى أنه يعرف الكثير من سكانها قائلا: "اعرف ناس كتير فيها وعلي رأي المثل ما خفي كان اعظم وأتمني إني أعرف كل الناس اللي في سيوه، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم.. بالإضافة إني شخص بميل الي الصحراء.. مش عارف إيه السبب! بقول علي نفسي شخص صحراوي يعني".