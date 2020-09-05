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شكرا لقرائتكم خبر عن برلين La Casa De Papel فى أحدث ظهور له بمدينة فينيسيا "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمى بيدرو ألونسو، صاحب شخصية "برلين" الشهيرة فى المسلسل الإسبانىLa Casa De Papel، متابعيه وجمهوره بمجموعة صور جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، اثناء تواجده في مدينة فينيسيا الإيطالية.
وظهر برلين La Casa De Papel، في الصور التي نشرها وهو في المدينة الإيطالية، تزامناً مع مهرجان فينيسيا السينمائي فى إيطاليا، الذي يضم عددا كبيرا من المشاهير والفنانين من مختلف أنحاء العالم، بعد أن ترددت الشائعات بإلغاء هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
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وأعلنت شبكة نتفليكس منذ أسابيع قليلة عن بدء إنتاج الجزء الخامس من مسلسل "La Casa De Papel"، والذي سيشهد نهاية عملية السطو المسلح التي طال انتظارها، على أن يتم تصوير الموسم الأخير من العمل في الدنمارك، إسبانيا، والبرتغال، كما يشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وبدأ تصويره فى الثالث من أغسطس الحالى، المسلسل فكرة أليكس بينا.
وصرح مبتكر ومنتج المسلسل أليكس بينا: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل. وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".
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