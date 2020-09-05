شكرا لقرائتكم خبر عن سيد بدرية يتحدث عن تأثير كورونا على صناعة السينما الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان العالمى سيد بدرية، خلال استضافته فى تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى جمال عبد الناصر: "فيروس كورونا بالطبع أثر على صناعة السينما فى أمريكا لمدة تقرب لستة أشهر، ولكن بدأت الحياة تدب فيها مرة أخرى فى الفترة الأخيرة، وقد عدت للتصوير الأسبوع الماضى من خلال كارتون نيتورك، وسيتم البدء فى فيلم جديد خلال الفترة القادمة ولكن لا يسمح بدخول أحد الإستديو إلا بعد عمل مسحة وظهور نتيجتها خلال خمسة عشر دقيقة والنتيجة السلبية هى فقط من ستدخل الإستديو للعمل".





وعن أهم الأعمال التى شارك فيها الفنان سيد بدرية قال: "فى البداية بدأت دراستى بجامعة نيويورك وفى عام ١٩٨٥ قدمت أول فيلم لى (هاشتات)، وقدمت فيه شخصية تدعى محمد، وبعد ذلك انتقلت لهوليوود وقدمت العديد من الأفلام لعل أهمها Independence Day، وفيلم Stargate، وفيلم Iron man هذا الفيلم الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، كما انتهيت منذ فترة صغيرة من فيلم مع چاكى شان وقدمت فيلم عن العرب بعد 11 سبتمبر، كما قدمت فيلم أمريكا بالعربى".

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وعن حلم ألباتشينو للسفر لمصر قال: "حلم السفر لمصر يراود الكثير من الفنانين العالميين، ولكن فيما يخص ألباتيشنو بالتحديد ففى إحدى المرات سافرنا معا خارج أمريكا وعندما كنا سويا بالطائرة بدأ الحوار بيننا وسألنى عن نفسى وبدأت أقص عليه قصتى منذ جئت من حوارى بور سعيد إلى هوليوود فقال لى أنا حلمى أن أزور مصر وأذهب إلى الأهرامات والأقصر ومعبد الكرنك، لأن معبد الكرنك به كل أمراء العالم ووعدته أنى سأدعوه لمهرجان القاهرة الدولى السينمائى وزيارة مصر".



