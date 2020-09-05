شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية "بابا" لـ حميد الشاعرى قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حميد الشاعرى لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "بابا" وذلك عبر "يوتيوب"، والأغنية كلمات محمد البوغة، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع الحالى.

وينشر ”الخليج 365” كلمات أغنيه "بابا" قبل طرحها، "لو جاى تقولى انى وحشتك.. لاء عدى اليوم قالوا مبروم على مبروم.. بعدك عرفنى.. أن أنا اشرفلى انساك.. شوف رايح فين.. لا تجيبلى نجوم السما.. ولا بقى لبن العصفور.. خلى الطابق مستور.. وابعد من هنا ولا بيهزنا كل دة.. روح مش ناقصين.. على مين دة انا بابا.. ما خلاص بطلنا طيابه..روح يلا وشوف بقى حالك يلا ..واشوف وشك على خير..على مين دة أنا بابا..ما خلاص بطلنا طيابه..ياما قدرتك يا حبيبي ..والتقدير خسرنا كتير".

وكان آخر ألبومات حميد الشاعرى بعنوان "روح السمارة"، والذى طرحه عام 2006، وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.