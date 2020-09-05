عاجل .. وفاة سمير حنا عن عمر ناهز الـ 74 عامًا

توفي الفنان سمير حنا عن عمر يناهز الـ74 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا في عالم الأغنية اللبنانية.

قدم سمير حنا العديد من الأغنيات الناجحة خلال

مشواره الفني، أبرزها: ما زال بحب ربينا، يللي مش عارف اسمك، لا تروحي، يا قمر، معليش الله يسامحك، الليلة يا ويلي شو بدو يصير، يا قمر لو رحت بعيد، وغيرها من الأغنيات.

يذكر أن الفنان سمير حنا ولد في العام 1946 بقرية كرخا جزين جنوب لبنان، كما عرف سمير حنا بابتسامته وصورته القروية اللبنانية على مدار حياته الفنية الناجحة التي استمرت أكثر من 35 عامًا.